S'infortuna nella zona di Forcella Baldas

Una 36enne di Trieste è stata soccorsa tra le 12 e le 15 poco sotto Forcella Baldas, nelle Dolomiti Friulane, a una quota di circa 1.600 metri. E' qui che la donna, in escursione assieme a una comitiva di amici, si è procurata una distorsione alla gamba, non riuscendo a proseguire autonomamente.

Assiema a lei c'era, nella stessa comitiva, un tecnico Cnsas della stazione di Pordenone e, poco lontano, al rifugio Pradut, altri due soccorritori della stazione Valcellina che a loro volta si trovavano in zona per svago. Questi ultimi hanno raggiunto il gruppo di escursionisti, che nel frattempo era riuscito ad avvicinarsi alla pista forestale assieme all'infortunata aiutandola, e con il toboga, la barella studiata per i trasporti su terreno innevato prelevata dal deposito attrezzato del Soccorso Alpino disponibile al rifugio, l'hanno trasportata verso valle.

Sono andati loro incontro, risalendo da Claut, altri tre soccorritori per aiutarli durante la discesa. Una volta a valle, a Claut, la donna è stata valutata dal medico del Soccorso Alpino ed è rientrata autonomamente con gli amici.