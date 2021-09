S'intrufola in casa per rubare e scappa dalla finestra

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per tentato furto un triestino del 1985. Il giovane si era introdotto all’interno di un appartamento in uno stabile in strada per Longera, dopo aver fatto visita a un parente che vive nello stesso edificio.

Quando è stato notato dalla propriataria, si è dato alla fuga dalla finestra del soggiorno. Sul posto una Volante, intervenuta a seguito della segnalazione alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112. Ricostruito l’episodio ed effettuati i riscontri del caso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.