Sabato a Ronchi l'ultimo saluto a Cristina Visintini

Si svolgeranno sabato, alle 11, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa, i funerali di Cristina Visintini, giornalista professionista e vicepresidente dell'associazione culturale Leali delle Notizie.

Il feretro giungerà nella chiesa di via Redipuglia alle 10 e sarà recitato il Rosario. Seguirà la cremazione. Tanti gli attestati di stima e di affetto giunti in queste ore alla famiglia, al papà Amerigo e al compagno Sergio. Un vuoto incolmabile quello che ha lasciato Cristina che, fino allo scorso anno, era stata anche nel consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Turriaco.

“Una notizia terribile – ha detto il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti – che mi addolora profondamente. Non dimenticheremo mai la sua generosità, il suo perenne sorriso, l’amore per la libertà di informazione, la sua presenza, con Luca Perrino, alle iniziative per la promozione della Carta di Assisi e l’installazione, anche nel ghetto di Roma, della panchina della memoria. Persone così non possono essere dimenticate e ci mettiamo a disposizione di Luca, del premio, della comunità per partecipare e sostenere qualsiasi iniziativa intenderanno promuovere per conservare non il ricordo della sua morte, ma i tanti semi che ha piantato nella sua vita”.

Di lei hanno parlato anche il presidente dell'Ordine regionale, Cristiano Degano, e di Assostampa, Carlo Muscatello. “Una grande giornalista, una grande donna di profonda cultura amava profondamente Ronchi dei Legionari, la sua storia, la sua gente, le nostre tradizioni, sempre disponibile a collaborare per ogni iniziativa del nostro Comune. La sua scomparsa – ha ribadito il sindaco, Livio Vecchiet - lascia un grande vuoto nel mondo dell'associazionismo”.