Nel primo sabato della fase due, sono stati 3.210 i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare per evitare assembramenti e per verificare che chi si trovava fuori casa indossasse le protezioni per naso e bocca. Le sanzioni? Sono state 75, mentre sono sei le persone denunciate per altri reati.

Nulla da segnalare, invece, tra le attività commerciali: a fronte di 1109 verifiche, tutti gli esercizi sono riultati in regola con le disposizioni.