Sabato torna la neve, nuova allerta meteo

Un fronte atlantico, accompagnato da correnti umide meridionali in quota, orientali al suolo, interesserà la regione nella giornata di sabato. Sono attese abbondante nevicate. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile ha diramato un nuovo allerta meteo, di livello giallo, nell'area montana di Carnia e Friuli Occidentale, in vigore per tutta la giornata di sabato 2 gennaio.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo:

Venerdì 1 gennaio: Sono previste nevicate da deboli a moderate sulla zona montana oltre i 500-600 metri sulle Alpi, 800-1000 metri sulle Prealpi.

Sabato 2 gennaio: Sulla zona montana sono previste nevicate diffuse, da abbondanti a intense, oltre i 600 metri sulle Alpi e sulle zone prealpine più interne, possibili localmente anche a quote inferiori; oltre gli 800-1100 metri sui versanti prealpini prospicienti la pianura.