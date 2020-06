Sacile, auto in sosta prende fuoco

La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta a Sacile per un principio d'incendio di un auto in sosta. Fortunatamente un passante è riuscito a estinguere le fiamme con l'uso di un estintore, un'azione capace di contenere i danni. L'opera della squadra dei pompieri si è limitata, quindi, alla bonifica e messa in sicurezza del mezzo.

Saper intervenire con prontezza e preparazione utilizzando un semplice estintore può contenere i danni che una situazione del genere può creare, proprio come in questo caso.