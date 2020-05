Sacile, completata l'igienizzazione della città

In vista dell'avvio della fase due, ieri a Sacile è stata organizzata l'igienizzazione delle strade e dei luoghi più frequentati della città. Impegnati nelle operazioni i militari del Settimo Reggimento Trasmissioni, della Protezione civile, dei Carabinieri, del Gruppo Alpini e della Polizia locale. "Un sentito ringraziamento alla Caserma Slataper e al Settimo Reggimento Trasmissioni, in particolare al colonnello Nicola Ragno, per la piena disponibilità a questa attività, che prepara la città alla fase due", ha detto l'Amministrazione comunale guidata da Carlo Spagnol.

L'Esercito ha operato sul campo - un'area di circa 30 chilometri - grazie al personale di tre team specializzati, ovvero il Reparto Comando forze operative terrestre di Verona, gli uomini dell'Ariete e della Pozzuolo del Friuli. E' stata utilizzata, secondo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, una miscela di acqua e detergente con una bassa percetuale di ammoniaca (0,2-1%) che ha consentito di sanificare le strade, senza il rischio di arrecare danni alla salute.