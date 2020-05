Sacile, flash mob dei commercianti

Questa mattina, in occasione del primo maggio, in piazza del Popolo a Sacile è stato realizzato un breve flash mob da parte dei commercianti, con mascherine e misure di sicurezza.

"L'Amministrazione Comunale e l'Assessorato al Commercio colgono l'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza al settore del commercio locale, in questa fase dove sono presenti più dubbi che certezze", si legge nel post sulla pagina Facebook del Comune. "È importante garantire la salute pubblica e la sicurezza, ma è necessario anche dare risposte e speranze a chi lavora e tiene in piedi il commercio per la nostra comunità".