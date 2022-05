Sacile, frontale auto-furgone lungo la Pontebbana

Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, nella tarda mattinata, alle 12.40, lungo la statale 13 Pontebbana, a Sacile, vicino al Bennet.

Per cause in corso di accertamento dei Carabinieri del Radiomobile di Sacile, si sono scontrati frontalmente un furgone, che si è capottato nel fosso, e una Citroen C1 condotta da una ragazza che è stata portata in ospedale.

Sul posto personale dei vigili del fuoco e i sanitari, con un’ambulanza e l'elisoccorso. I rispettivi conducenti hanno riportato soltanto ferite lievi.