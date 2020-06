Sacile, grosso albero cade nel parco di via Trieste

Un albero di grosse dimensioni, in seguito al maltempo degli scorsi giorni, è caduto oggi, attorno a mezzogiorno, in via Trieste a Sacile, nel parco che accoglie il monumento ai caduti.

Fortunatamente la pianta, che si è sollevata da terra con tutte le radici, non ha creato danni a cose o persone. Immediato l’intervento da parte del Comune che, nel giro di un’ora, ha rimesso in sicurezza l'area.

Intanto l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Spagnol sta ancora raccogliendo elementi per quantificare i danni del nubifragio di domenica, almeno per la parte pubblica, che a una prima stima sono comunque ingenti.