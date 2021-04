Sacile, i pompieri salvano due cucciolate di gatti

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 17 per recuperare da un edificio pericolante due cucciolate di gatti di tre e sette giorni che si trovavano sul solaio di un edificio pericolante in via dei Cipressi, a Sacile.

A causa della precarietà della struttura, i pompieri, dopo aver pianificato l'intervento considerando le criticità strutturali e aver indossato i Dispositivi di Protezione Individuale, hanno approntato una scala italiana per raggiungere i mici che si erano nascosti all'interno di alcune scatole al primo piano, per consegnarli poi al responsabile della locale colonia felina.