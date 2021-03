Sacile in lutto, morto don Pietro Mazzarotto

Si è spento a 93 anni, nella notte, all’ospedale di Pordenone, dove era ricoverato, monsignor Pietro Mazzarotto. Nato a Torre di Mosto, nel 1927, per 32 anni, dal 1973, era stato arciprete di Sacile e poi, per altri 16 anni, arciprete emerito e collaboratore del Duomo liventino.

La scorsa estate aveva celebrato i 70 anni di sacerdozio: era il 18 giugno 1950, infatti, quando don Pietro, insieme a un nutrito gruppo di confratelli, veniva ordinato sacerdote nella Cattedrale a Vittorio Veneto.

Proprio nel duomo di Sacile saranno celebrati, venerdì 19 marzo, alle 15, i funerali presieduti dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo.

Don Pietro era stato presidente del Centro Studi Biblici di Sacile dal 1977 al 2021, canonico onorario del Capitolo della Cattedrale dal 1989 e dal 1992 canonico del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

"Sei stato una presenza significativa nella vita di molti di noi. Ti ricordo come padre, fratello, amico. Hai lasciato un segno indelebile con le tue opere e le tue preziose parole. Tutta la comunità di Sacile ti ricorderà con tanta riconoscenza. Ci mancherai don Piero", scrive il sindaco Carlo Spagnol.

“Una preghiera per Don Pietro, un angelo che Dio ha affidato alla comunità di Sacile. I suoi settant’anni di sacerdozio di cui quasi quaranta nel nostro paese, sono un esempio di generosità e dedizione, un contributo che non possiamo dimenticare - e che non dimenticheremo - alla crescita e allo sviluppo di un territorio che, negli ultimi decenni, ha cambiato il suo volto, ma non la sua vocazione al lavoro e all'impegno nella guida delle anime e dei territori”, sono le parole di Vannia Gava, Sottosegretario di Stato all’Ambiente.