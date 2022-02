I Vigili del Fuoco di Sacile e di Pordenone, con quattro mezzi e 14 operatori, sono intervenuti, intorno alle 18, in via San Giovanni del Tempio a Sacile per l'incendio della canna fumaria di una nota paninoteca locale.

Intervenuti precauzionalmente in forze a causa delle scarse informazioni in possesso, i pompieri hanno rapidamente spento l'incendio e poi smontato la canna fumaria in acciaio ed effettuato il minuto spegnimento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.