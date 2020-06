Sacile, rissa fuori dal locale e aggressione ai Carabinieri

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno arrestato per oltraggio, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 21enne sacilese, nullafacente e pregiudicato.

Alle 3, i militari sono intervenuti in piazza Del Popolo, dove era stata segnalata una lite tra giovani. Vicino alla pizzeria, hanno trovato il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, che, a causa della sua alterazione alcolica, aveva assunto comportamenti violenti nei confronti degli avventori presenti all'esterno del locale. Trattenuto da un amico nel tentativo di calmarlo, alla vista dei Carabinieri il giovane si è mostrato subito aggressivo, pronunciando frasi offensive e oltraggiose e mantenendo un atteggiamento volutamente provocatorio e arrogante. Il 21enne si è più volte avvicinato ai militari, cercando lo scontro fisico.

Per evitare che il comportamento degenerasse e per tutelare l’incolumità pubblica, è stato quindi accompagnato in Caserma, dove ha dato in escandescenza, lanciando un tavolino e le sedie della sala d'attesa contro le pareti, buttando all’aria tutto ciò c'era, sferrando calci contro le porte e minacciando i militari, ai quali non è rimasto altro che bloccarlo e arrestarlo.

E' rimasto così in camera di sicurezza fino alle 7, quando il pm della Procura di Pordenone, Federico Facchin, ne ha disposto la liberazione, non ravvisando la necessità di misure coercitive nei suoi confronti. Il 21enne sarà sanzionato anche per ubriachezza manifesta.