Sacile, scontro all'alba tra due utilitarie

Incidente all'alba, intorno alle 6, a Sacile. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due utilitarie si sono scontrate lungo la bretella autostradale dello svincolo di Sacile Est, all'incrocio con via della Libera. Le due vetture, nel violento impatto, hanno terminato la loro corsa a più di cento metri di distanza.

Uno dei conducenti è rimasto ferito; preso in cura dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il secondo guidatore non ha riportato alcun trauma.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pordenone che, per la sicurezza di tutti gli operatori impegnati nei soccorsi, hanno protetto lo scenario delle operazioni con un adeguato posizionamento dei mezzi di soccorso; poi, i pompieri hanno messo in sicurezza le due vetture incidentate e l'area del sinistro.