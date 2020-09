Sacile, scontro frontale tra due auto

In tarda mattinata, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per un incidente frontale tra due auto a Sacile, in prossimità della rotonda tra Via Padernelli e Strada Geromina.

I pompieri, assieme al personale sanitario, giunto con l'ambulanza da Sacile, hanno soccorso gli automobilisti che si trovavano già fuori dalle vetture e messo in sicurezza i veicoli. Presenti i Carabinieri e la Polizia Municipale di Sacile.

Lungo la stessa arteria, qualche ora prima, si è verifica anche una fuoriuscita autonoma, per fortuna senza conseguenze per l'automobilista.