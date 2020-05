Sacile, trovata senza vita la donna dispersa

Si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo senza vita le operazioni di ricerche e soccorso di una donna di Sacile lungo il fiume Livenza, in località Cavolano. Il cadavere è stato individuato e recuperato dai Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste sul fondale del fiume Livenza, in corrispondenza del cavalcavia autostradale.

I pompieri di Pordenone erano stati allertati nella tarda mattinata dai Carabinieri di Sacile per la ricerca.

Sono state impegnate le squadre dei pompieri di San Vito al Tagliamento, tre Unità fluviali con imbarcazioni per la perlustrazione in acqua e via terra. È stato attivato anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco del Nucleo Volo di Venezia, i Sommozzatori dei pompieri di Trieste e i droni della Polizia Locale di Udine. Le operazioni sono state coordinate dall'unita di comando locale dei Vigili del Fuoco.