Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest’anno si terrà martedì 11 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo su tutto il territorio nazionale. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social con incontri nelle scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale incontrerà oltre 60.000 ragazzi uniti dallo slogan della campagna “insieme per un internet migliore”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Iniziative come quella della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet, promossa dalla Commissione Europea e celebrata ormai in oltre 150 Paesi tra cui l’Italia, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti, giovani ma anche adulti, che sono oggi nel nostro Paese quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile della rete.

“Il lavoro di continua sensibilizzazione all’uso consapevole e responsabile della rete – dichiara Manuela De Giorgi, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia – è un’attività sulla quale investiamo tanto e che ci rende orgogliosi. E le giornate come queste, ormai celebrate in oltre 100 paesi, ci aiutano molto. Accendono i riflettori su temi di grandissima importanza che è essenziale siano all’attenzione di tutti. Giovani ma anche adulti. Ci rivolgiamo – conclude De Giorgi - quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media ma soprattutto ai genitori che non sempre sanno come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete”.

In occasione quindi della giornata mondiale del Safer Internet Day, il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con altri partner locali ha organizzato una serie di iniziative che interesseranno tutto il territorio regionale sul tema della sicurezza in Rete con l’obiettivo di fare formazione, informazione e favorire lo scambio fra i diversi interlocutori coinvolti.

Nella nostra Regione saranno organizzati i seguenti incontri. A Trieste, presso la sala comunale Bobi Bazlen, avrà luogo un incontro formativo organizzato in collaborazione con il Comune di Trieste, alla presenza di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado “IC Roiano/Gretta” e“IC San Giovanni” per un totale di circa 60 ragazzi. A fare i saluti agli studenti sarà presente anche il Questore della provincia di Trieste Giuseppe Petronzi, l’Assessore comunale all’Educazione, Scuola e Ricerca e il Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale Daniela Beltrame.

Seguiranno gli interventi di Manuela De Giorgi che, con l’Ispettore Luca Penna parlerà dei rischi della rete. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione del Comune di Trieste, e Christian Tosolin, social media manager del Comune, parleranno rispettivamente di educazione digitale e dell’applicazione “tik tok”. Concluderà il programma Antonella Brecel del Coordinamento Pedagogico del Comune di Trieste con un intervento sul riconoscimento e rispetto delle altrui emozioni. Sarà inoltre allestita una diretta web sul canale YouTube del Comune di Trieste così da rendere disponibile l’incontro a più di 2000 studenti del territorio.

A Tolmezzo, grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici, presso il Cinema Teatro David avrà luogo il primo incontro a cui seguiranno altri due il 13 e 14 febbraio al teatro Candoni. Agli eventi parteciperà un gran numero di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del circondario montano e pedemontano. Oltre agli Ispettori Annalisa Marini e Alessandro Vacca della Polizia Postale, primo riferimento per le problematiche web correlate degli adolescenti, parteciperà anche l’Associazione M.E.C. con il formatore Giacomo Trevisan e il formatore digitale Fabio Corvini che si occupano del fenomeno. Nelle tre giornate verranno incontrati più di 1000 ragazzi.

A Rorai Grande gli incontri formativi, avranno luogo direttamente presso la scuola secondaria di primo grado “Pier Paolo Pasolini” alla presenza di circa 120 studenti delle classi prime a cura del Sovrintendente Antonino Maiorana. A Cormons, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli”, avrà luogo un incontro formativo, alla presenza di circa 100 studenti delle classi seconde tenuto dall’Ispettore David Furlan.