Safilo, lavoratori friulani mobilitati

Una delegazione di dipendenti della Safilo di Martignacco presente oggi all'incontro in Regione a Trieste per tenere alta l'attenzione sulla vertenza. “Anche per l'incontro al Mise del 16 gennaio”, informa il coordinamento dei lavoratori friulani dell'azienda, “è già pronta una corriera e altre se ne stanno organizzando nelle altre sedi venete”.

“Diversamente dalla crisi che colpì i lavoratori 10 anni fa, come dimostrato nei vari incontri delle ultime settimane, sindacati e lavoratori delle due regioni sono uniti e solidali”, spiegano ancora da Martignacco. “Questo testimonia una determinazione assoluta a raggiungere soluzioni serie e perseguibili da tutti, a partire da Regione Fvg e Veneto, coadiuvate dalle altre istituzioni, affinchè scongiurino l'immediata chiusura, aprendo a nuovi scenari italiani o esteri per mantenere l'occupazione in un contesto, quello dell'occhialeria, che certamente non è in crisi".