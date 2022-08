Sagra nel mirino dei ladri, che fuggono a mani vuote

Ladri in azione, ieri notte, a Bannia di Fiume Veneto dov’è in corso la Festa dell’Assunta, organizzata dalla Pro Bannia.

Ignoti si sono introdotti nell’area festeggiamenti, in via Nazario Sauro, e, dopo aver forzato la porta di emergenza, hanno scardinato l’accesso al locale dove si trova il registratore di cassa, rubandone il cassetto. L’associazione, però, si era premurata di non lasciare all’interno il ricavato della serata.

Questa mattina, alle 8, l’amara scoperta fatta dal presidente Matteo Minatel che ha sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri, consegnando loro le immagini del sistema di videosorveglianza.