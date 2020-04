Sale sul bus, viaggia per quattro ore per le vie di Trieste

La sera del 7 aprile, verso le 19, in largo Barriera vecchia, a Trieste, una pattuglia del Nucleo di polizia ambientale impegnata in normali controlli d'istituto e di verifica delle autocertificazioni per l'emergenza Covid-19, interveniva su richiesta del conducente di un bus della Trieste Trasporti1: all'interno del suo mezzo stazionava una donna da quasi tutto il pomeriggio. L'autista l'aveva invitata più volte ad allontanarsi ma lei, niente. Quasi quattro ore sul bus senza mai scendere.

La pattuglia di Polizia Locale ha risolto la situazione salendo sul bus, identificando la donna e convincendola a scendere: agli Agenti ha dichiarato di essere uscita perché provata dallo stare chiusa in casa in questi giorni. Una scelta che gli è costata la sanzione da 400 euro.

Ricordiamo che la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine eseguono controlli a campione anche sui bus di linea per accertare la validità delle autocertificazioni ed il rispetto delle distanze interpersonali; da ieri inoltre, è obbligatorio salire sui bus con la mascherina o altro strumento atto a proteggere naso e bocca.