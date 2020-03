Salgono a 12 i casi positivi in Fvg, altri tre a Udine

Altri tre casi di positività al coronavirus sono stati registrati questa mattina dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Si tratta di tre persone residenti nell'area udinese, riconducibili all'ultimo caso friulano rilevato la notte scorsa.

In totale, quindi, sono 12 i casi di coronavirus registrati in regione: sette a Udine, tre a Trieste e due a Gorizia.

I due casi isontini risultano correlati e sono legati alla visita del primo paziente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I primi tre casi di Udine e quello di Trieste, a cui sono legati gli altri due risultati positivi ieri sera nel capoluogo giuliano, sono, invece, associati a un convegno scientifico riservato a docenti all'Università di Udine, dove uno dei relatori, in arrivo dal Piemonte, è risultato positivo al suo rientro a casa. Tutti si trovano in isolamento domiciliare.

In Friuli Venezia Giulia a oggi le strutture del Sistema sanitario hanno effettuato 269 tamponi per il coronavirus. Di questi una ventina sono ancora in attesa di esito. Lo ha reso noto Riccardi, a margine della riunione del Comitato operativo che si è tenuta nella sede della Protezione civile di Palmanova.

Sono, invece, 149 le persone in isolamento precauzionale (i cosiddetti 'contumaciali domiciliari'). Per quattro persone oggi è terminata la misura restrittiva, avendo superato il termine preventivo dei 14 giorni.