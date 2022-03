Salta una tubatura dell'acqua, allagato piazzale Osoppo

La rottura, poco dopo le 9.30, di un conduttura dell’acqua ha creato una voragine in piazzale Osoppo, a Udine, con la conseguente fuoriuscita di migliaia di litri d'acqua che hanno allagato l'incrocio tra viale Volontari della Libertà, via Gemona e via di Toppo.

Dopo l'allarme lanciato dalla Polizia locale, sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza dei Vigili del fuoco del Comando di Udine. Il traffico è stato interdetto per agevolare il lavoro dei tecnici del Cafc e dei pompieri.

Si tenta di contenere il più possibile le perdite di acqua e il disagio ai conducenti, ai pedoni e ai residenti della zona.

Per la gestione del traffico viario presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Al momento - fanno sapere i tecnici - non è ancora quantificabile il tempo necessario al ripristino della condotta idrica e alla riparazione del manto stradale.

Notizia in aggiornamento