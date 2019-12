Saltano i tubi, otto famiglie senza gas e riscaldamento

Otto famiglie udinesi sono rimaste senza gas e riscaldamento a causa del collasso dei tubi del gas in un complesso di villette a schiera che sorge in via Melon, al civico 20. Il problema si è verificato questa mattina poco prima delle 10. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito con la prima partenza del Comando di Udine e con il funzionario di turno, l'ingegner Eugenio Bagnarol.

Il problema era localizzato in un'autorimessa interrata, a cui si accede da una rampa. I tubi, assicurati al soffitto con dei ganci, sono crollati a causa del distacco degli elementi che li tenevano fissati alla parete. I pompieri hanno interrotto immediatamente la fornitura di metano e interdetto l'accesso alla rampa e al garage.

Sarà necessario ora eseguire tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza delle tubature, che potrebbero richiedere, anche se fatti in energenza, non meno di uno o due giorni. Per fortuna, nessuno è rimasto intossicato o ferito.