Saltato il tracciamento, il Nautico chiude i laboratori

Dopo alcuni casi di positività tra docenti e studenti, l’Isis Nautico Galvani di Trieste ha deciso di sospendere tutte le attività in presenza. "Alla luce dell’aggravarsi della situazione epidemiologica nella nostra Regione e a causa di ritardi da parte del Dipartimento Prevenzione nelle attività di tracciamento e risposta a eventuali protocolli da mettere in atto, siamo costretti a sospendere laboratori e frequenza degli allievi Bes, a partire da giovedì 18 marzo e fino a nuova comunicazione". Questa la nota ufficiale con cui la dirigente dell'istituto triestino Donatella Bigotti annuncia il passaggio totale alla didattica a distanza.

"Il personale docente potrà accedere ai locali per svolgere lezioni a distanza, per svolgere attività con allievi con disabilità o per altro giustificato motivo connesso alla prestazione lavorativa. Sarà autorizzata esclusivamente la presenza degli studenti con disabilità le cui famiglie hanno fatto

richiesta in tal senso e con le modalità concordate nei rispettivi Consigli di classe", si legge ancora.