Salvataggio in volo per una mucca

Intervento di salvataggio questa mattina, sul Monte Lussari, a Tarvisio, a circa 600 metri sotto la cima. I Vigili del Fuoco del Nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale, dei Distaccamenti di Tarvisio e Tolmezzo hanno raggiunto una mucca finita in un canale, impossibilitata a muoversi e a tornare in malga dal suo vitellino. È stata assicurata con uno speciale imbrago, che non è in commercio, ma è stato realizzato da un capo squadra dei pompieri di Tarvisio.

Il sistema permette di sollevare animali anche molto pesanti o gravidi, in un buono stato di confort, perché studiato in modo da non compromettere alcune parte delicate, ad esempio dell'addome.

Grazie a questo imbrago la mucca è stata sollevata dopo essere stata agganciata al verricello dell'elicottero di Elifriulia. È stata trasportata in Malga Lussari e sta bene.

L'intervento, iniziato alle 8 di questa mattina, si è concluso intorno alle 13. Importante la collaborazione tra i Vigili del Fuoco ed Elifriulia in numerosi interventi di soccorso e salvataggio.

Quello di oggi era localizzato a circa 300, 400 metri in linea d'aria dal villaggio del Lussari (circa 150 metri di dislivello). La mucca si trovava in quel punto da ieri.