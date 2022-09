Salvato nella notte un cacciatore disperso ad Attimis

E' stato tratto in salvo dopo sette ore, da quando aveva lanciato l'allarme - intorno alle 18 di ieri - via radio ad alcuni colleghi, il cacciatore del 1941 residente a Treppo Grande che si era smarrito su terreno impervio tra i boschi di Attimis.

Grazie ai suoi compagni, che ne sentivano le grida di aiuto e hanno guidato i soccorritori in prossimità del punto in cui il disperso era bloccato - era impossibile ricevere una posizione con le coordinate telefoniche data l'assenza parziale di segnale - è stato ritrovato, seppur con difficoltà, in un punto cosparso di rovi e di schianti di alberi.

Una volta raggiunto dai soccorritori, nove tecnici del Soccorso Alpino e una decina di Vigili del Fuoco, che hanno operato per tutto il tempo in ottimo affiatamento, è stato sistemato in barella e recuperato con l'aiuto delle corde e la tecnica del contrappeso per circa 150 metri di dislivello su terreno molto scosceso e scivoloso e per 300 metri lineari in salita fino a raggiungere il livello della strada.

Durante le operazioni un tecnico Cnsas è scivolato e si è infortunato. L'operazione si è conclusa all'una di notte.