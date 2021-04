Salvato un capriolo investito in A4

Nuovo incidente causato da un animale selvatico, questa volta lungo l’autostrada A4. Martedì notte, intorno alle 23, un mezzo del 118 che stava percorrendo il tratto di Ronchis, all’altezza del casello di Latisana, si è visto improvvisamente attraversare la strada da un capriolo di circa due anni. Nonostante la velocità non sostenuta, l’impatto con l’animale è stato inevitabile.

I sanitari hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, supportati anche da una pattuglia della Polstrada di Palmanova, allertata dalla Centrale operativa autostradale di Udine. L’intervento congiunto del personale medico e del personale di Polizia ha permesso di mettere in sicurezza il capriolo con una coperta termica, in attesa del veterinario di turno dell’AsuFc che, vista la situazione, ha fatto intervenire il personale del Recupero fauna selvatica della Regione, che ha preso in carico l’animale per le necessarie cure al fine di rimetterlo successivamente in libertà.