Salvato un gatto caduto in una canna fumaria

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, in via Nazario Sauro, a Cordenons, per soccorrere un gatto che, dopo essere caduto all'interno di una canna fumaria dismessa, era rimasto bloccato.

Vista l'impossibilità di recuperarlo dall'alto a causa degli spazi angusti, i pompieri hanno dovuto inizialmente tagliare la parete che rivestiva la canna fumaria e poi rompere la spessa parete in pietra della stessa. Il micio è stato quindi raggiunto e recuperato, riaffidandolo poi ai proprietari.