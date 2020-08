Salvi gli escursionisti in difficoltà tra i monti di Sauris e Casera Razzo

Sono stati tratti in salvo i due escursionisti che avevano contattato il NUE112 questo pomeriggio dopo essere partiti a piedi da Casera Razzo. I due, un uomo e una donna del 1991 e del 1992 entrambi di Faenza, hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati su una traccia nera nei pressi della Forcella Val Mesta che fa parte al Col di San Giacomo a circa 1900 metri. I due avevano preso un acquazzone e temevano di essere investiti da una perturbazione in arrivo dal Cadore, sentendo già i tuoni.

La Sores ha inviato sul posto l'elicottero della Protezione Civile, mentre nel frattempo le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano in quota con il fuoristrada. Una volta arrivati a Sauris i tecnici sono stati prelevati dall'elicottero e condotti fino ai circa 2000 metri quota vicini al punto nel.quale si trovavano gli escursionisti, che sono stati caricati a bordo con un'operazione lampo.