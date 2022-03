Salvi i dipendenti Danieli che lavorano in Ucraina

Un gruppo di dipendenti ucraini della Danieli ha raggiunto ieri sera la Romania, dopo essere partito assieme alle proprie famiglie da Dnipro, nel centro del Paese in guerra, alla volta del Friuli.

Si tratta di 64 persone, con 30 minori. Dopo oltre 20 ore di viaggio, i pullman hanno varcato il confine della Romania, dove ad attenderli c’erano referenti dell’azienda friulana.

Da qui si muoveranno fino alla capitale Bucarest, per poi proseguire il viaggio verso il Friuli, dove sono attesi nella giornata di domani. La Danieli ha organizzato il trasferimento dei lavoratori ucraini e delle loro famiglie e l’ospitalità degli stessi in regione. Del gruppo fanno parte anche sette ingegneri donne che lavorano come progettisti.

Negli ultimi giorni la città si è ’militarizzata’: sono comparsi blocchi di cemento lungo le strade e uomini armati. Sono stati anche creati dei depositi di generi di prima necessità per far fronte all’arrivo delle truppe russe.