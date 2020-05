San Daniele, a fuoco un deposito attrezzi

Principio di incendio nel pomeriggio tra Aonedis e Villanova di San Daniele del Friuli. Il rogo si è sviluppato in un deposito per gli attrezzi adiacente a un'abitazione. Dopo l'allarme, la Centrale Nue di Palmanova ha inviato sul posto i pompieri. Da poco rientrati dall'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo divampato sopra Magnano in Riviera, i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli hanno raggiunto il secondo target.

Hanno domato il rogo e sono rientrati alla sede intorno alle 20. Nessuno è rimasto ferito. I danni sono limitati all'area di stoccaggio materiali. Le cause sono in corso di accertamento, ma sono comunque accidentali.