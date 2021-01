San Daniele in lutto per la morte dell'assessore Claudia Ersilia Colombino

Si è spenta dopo un lunga malattia l'assessore di San Daniele del Friuli Claudia Ersilia Colombino. A darne la trista comunicazione è stato il primo cittadino e collega di giunta Pietro Valent.



Colombino, 53 anni, aveva la deleghe in materia di Attività produttive e Comparto Agroalimentare – Politiche per il territorio, per le imprese e per il rilancio del Centro Storico. Era stata nominata dopo le elezioni comunali del 29 aprile 2018 alle quali si era candidata sotto la lista civica 'San Daniele svolta', a sostegno dell'attuale sindaco.



"Era una donna intelligente, solare, combattiva, puntuale, precisa ed efficace in tutto quello che faceva - ricorda Valent in un post su Facebook -. Al contempo Claudia era estremamente sensibile e dolce con tutte le persone che gli sono state accanto e che hanno avuto il privilegio di conoscerla e volergli bene. La penseremo e la porteremo sempre nel nostro cuore assieme a tanti bei ricordi e tanta gratitudine per ciò che hai fatto e per l’esempio che ci hai dato. La sua scomparsa - conclude il primo cittadino - ha lasciato in me ed in tutti noi un enorme vuoto, una grande tristezza e molte molte lacrime".