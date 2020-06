San Daniele lancia l'hastag #centroscuse

Assieme a Lignano Sabbiadoro, San Daniele del Friuli è finita sotto i riflettori per i gravi episodi legati al gruppo di ragazzi che ha scelto come 'slogan' il nome 'Centro stupri'. I loro gesti e le loro parole, che hanno fatto il giro dei social, hanno portato alla chiusura di due locali, teatro delle vicende. E proprio da San Daniele parte una reazione della società civile, che ha subito incontrato il sostegno del sindaco Pietro Valent.

Con l'hastag #centroscuse, si vuole lanciare messaggi positivi, facendo da contraltare a quelli negativi. A riassumere il senso dell'iniziativa è una ragazza sandanielese, Ginevra Morgante, che su Facebook scrive: "Viviamo in un periodo in cui i messaggi sbagliati sono tanti e viaggiano velocemente, e pensiamo che in questo momento abbiamo un’ottima opportunità per fare un passo avanti e provare a lanciare un messaggio giusto. Dissociarsi non è una soluzione, perché la violenza contro le donne e il razzismo esistono, come esistono tante altre tristi verità che vanno oltre l’odio e la rabbia che possiamo esprimere, e prendere le distanze attaccando chi sbaglia non porta ad alcun risultato".

"Prendiamo una posizione nei confronti dei temi che riguardano questi episodi, nel tentativo di dare il buon esempio a chi non ne capisce la delicatezza. #centroscuse, perché tutti nell’arco della nostra vita siamo stati un po’ colpevoli: di aver fatto una battuta, di aver trattato con superficialità questi argomenti, di aver chiuso gli occhi, di non aver difeso la dignità delle donne e quella degli uomini. In merito a questa riflessione vi proponiamo di scegliere un’immagine dal vostro rullino fotografico e condividerla accompagnata dall’hashtag #centroscuse al fine di esporci tutti insieme e far sentire la nostra voce".