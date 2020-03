San Daniele, salgono a cinque i casi positivi

Aggiornamento da San Daniele, con il sindaco Pietro Valent che ha fatto il punto su Facebook partendo dai numeri. "Purtroppo registriamo un positivo in più sul nostro territorio. Saliamo, dunque, a cinque casi di Coronavirus; due sono ricoverate in ospedale, mentre tre sono in isolamento domiciliare. Al momento ci sono 32 persone in quarantena. Speriamo che la curva di crescita rimanga limitata. A livello regionale il sistema sta tenendo e i comportamenti stanno dando i loro risultati, perchè i numeri non sono importanti come in altre regioni".

"Approfitto per ricordare che sta continuando la produzione e distribuzione delle mascherine monouso con carta in tre strati realizzate dallo Scriptorium Foroiuliense. Non sono dispositivi sanitari, ma una protezione per gli altri. Se la usiamo tutti, abbattiamo la diffusione del virus. Ricordo che per riceverle (un sacchetto da 10 per nucleo familiare) potete contattare lo 0432-1636721 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 o inviare una mail a info@librorum.it. Poi ci sarà anche la distribuzione delle mascherine della Regione che, invece, sono lavabili e riutilizzabili", conclude Valent.

Una bella notizia la raccontano i volontari della Protezione civile comunale che, in un post su Facebook, ringraziano Sempre Pronto **pizzeria al taglio** di San Daniele del Friuli che ha donato il pane sfornato nella giornata. "Un bel gesto nei confronti di chi è a servizio della Comunità di San Daniele che fa onore a queste persone, che pensano agli altri in questi momenti difficili. Vista la quantità della donazione, abbiamo deciso di estendere questa condivisione con chi opera in prima linea sul nostro territorio, consegnando il pane agli operatori del Pronto Soccorso e della Croce Rossa dell'ospedale di San Daniele, e infine ai Vigili del Fuoco Volontari San Daniele del Friuli. Un gesto di cui non ci dimenticheremo. Grazie!".