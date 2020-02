San Daniele, si cappotta con l'auto in mezzo alla strada

Incidente nel tardo pomeriggio a San Daniele del Friuli, all'altezza del ristorante Dolcenero. Per cause in corso di accertamento, la persona alla guida di una vettura ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato in mezzo alla strada.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele che hanno dato fattivo supporto al personale medico, inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova per estrarre la persona dall'abitacolo. Quindi i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e il luogo dell'incidente.

La persona ferita è stata accompagnata all'ospedale in ambulanza a sirene spiegate. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi gli accertamenti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine.