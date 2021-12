San Domenico protesta contro il trasloco delle case Ater

San Domenico tappezzata di manifesti contro il progetto che nei prossimi 4-5 anni punta alla riqualificazione urbana del quartiere udinese. “No al trasloco case Ater - si legge - se spostate le persone anziane dovete garantire le stesse condizioni attuali e non spostarle più!”.

Un secondo manifesto firmato Borgo San Domenico recita: “Non si gioca con gli anziani!”. Un terzo avverte: "Le persone anziane non sono birilli".

Nell'area di 73.800 metri quadrati sono previsti entro il 2030 orti urbani, più verde pubblico e 178 appartamenti, rispetto agli attuali 164.

I 16 condomini di edilizia popolare saranno riprogettati e modificati completamente. Da qui la preoccupazione per il trasferimento cui saranno sottoposte le 112 famiglie coinvolte, composte in particolar modo da residenti anziani, persone fragili o non autosufficienti.

“Un sopralluogo nel quartiere indica che i cittadini coinvolti nel mega progetto sono allarmati perché non sufficientemente informati sulle modalità, i tempi, le spese di trasferimento delle persone per la gran parte anziane”, spiega Lorenzo Patti, capogruppo di SiAmoUdine, che questa mattina ha incontrato i cittadini con il collega di minoranza Federico Pirone. Insieme ai capigruppo Alessandro Venanzi per il Pd e Pirone per Progetto Innovare, Patti denuncia come il malcontento tra i residenti sia molto alto, causato in particolar modo dalle poche rassicurazioni giunte al momento dal Comune.

“Gli anziani chiedono di essere spostati almeno alle stesse condizioni economiche – rimarca Patti – e in maniera definitiva, non temporanea. L’Amministrazione non ha chiarito i tempi e le modalità dei punti di ascolto, né quali famiglie saranno effettivamente spostate, anche a fronte del ridimensionamento del progetto iniziale”.

Da qui la denuncia di Patti, Venanzi e Pirone contro la carenza di dati e risposte ufficiali e concrete da parte dell’amministrazione, e la richiesta di chiarimenti sul progetto con una convocazione urgente della Commissione Territorio e Ambiente e Politiche Sociali.