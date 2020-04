San Giorgio, buone notizie dalla casa di riposo

La situazione nella casa di riposo Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro è in netto miglioramento: oggi si segnala la guarigione dal Covid-19 di tre anziani e quattro operatori. A comunicarlo è il sindaco Roberto Mattiussi che parla di “clima rasserenato”. Ora sono 14 gli ospiti in isolamento nella struttura, mentre un altro paziente è in ospedale, ma per altre patologie. I lavoratori positivi al Coronavirus al momento sono 10, mentre i quattro risultati negativi ai test rientreranno presto in servizio.

“Prosegue il processo di sorveglianza attiva su ospiti e operatori coordinato dal dipartimento di prevenzione", spiega Mattiussi. "L'amministrazione comunale sta monitorando quotidianamente la situazione e possiamo rassicurare le famiglie che l'Asp ha messo in atto tutte le misure possibili per il contenimento della diffusione, in applicazione delle disposizioni impartite dall'azienda sanitaria e nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori. A tutti loro e a tutti gli operatori giungeranno domani a mezzo WhatsApp i miei più cari auguri di Buona Pasqua e monsignor Iginio Schiff impartirà anche la benedizione”.