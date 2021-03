San Giorgio di Nogaro, bazar della droga in casa

I finanzieri del Comando provinciale di Udine hanno arrestato un 22enne, responsabile di aver gestito nella propria abitazione un vero e proprio bazar della droga. Nel corso dell’intervento i militari hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 grammi di marijuana, 12,5 grammi di hashish, semi e polline di marijuana “kief”, nonché alcune boccette e compresse di metadone e farmaci (alprazolam, buprenorfina e quetiapina).

L’attività è stata condotta dai Baschi Verdi della Compagnia di San Giorgio di Nogaro, con l’ausilio di un’unità cinofila. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti a carico di diversi giovani assuntori, residenti nella Bassa Friulana. Da qui, attraverso un capillare e attento controllo del territorio, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la “filiera” della droga, individuando il comune fornitore.

La successiva perquisizione condotta presso l’abitazione del “pusher”, già noto alle Forze dell’Ordine, ha reso possibile rinvenire, oltre alla droga e ai farmaci, anche due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da vendere agli acquirenti. L’arrestato riforniva i propri clienti mediante l’uso di un contenitore che, legato a una corda, veniva calato dalla finestra dell’abitazione per raccogliere il pagamento in denaro e, al contempo, consegnare la sostanza stupefacente.

Dopo l’arresto, il 22enne è stato condotto in carcere a Udine. Ulteriori accertamenti sono in corso, sotto la direzione del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Udine, Claudia Finocchiaro.