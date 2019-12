San Giorgio di Nogaro lo sportello Amga Energia & Servizi-Gruppo Hera cambia sede

Da lunedì 9 dicembre lo sportello Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera, a San Giorgio di Nogaro, cambierà sede.



Dall’attuale ubicazione, al civico 53 di via Ronchi, sarà a disposizione dei clienti in via Roma, 65, in nuovi locali opportunamente attrezzati per il ricevimento del pubblico nella massima funzionalità.



Il punto di riferimento Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera per cittadini, partite Iva e aziende cambierà, dunque, indirizzo ma non l’orario di apertura, che rimarrà invariato: lunedì e venerdì dalle 8 alle 13 e mercoledì dalle 14,30 alle 17.



Presso lo sportello, lo ricordiamo, è possibile svolgere tutte le pratiche principali, dalla richiesta di allacciamento alla rete alla firma del contratto, dalle pratiche di subentro alla domanda di agevolazioni, oltre che richiedere informazioni sulle offerte a libero mercato per la fornitura di energia elettrica e gas.



Il Gruppo Hera conferma il suo impegno nell’essere sempre più vicino ai propri clienti, garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere sempre e ancora accogliente e confortevole.