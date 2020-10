San Giorgio, due alunni della primaria positivi

Due bambini di 11 e 10 anni sono risultati positivi al Covid-19 nelle scuole elementari di San Giorgio di Nogaro. Lo ha comunicato il Dipartimento di Prevenzione al sindaco Roberto Mattiussi. "Salgono così a 18 le persone positive al tampone nel nostro paese - spiega il primo cittadino a Telefriuli -. Sono 35, invece, le persone che si trovano in quarantena fiduciaria".

Attivati come sempre i protocolli per il contenimento della pandemia, così come sono state avviate le procedure di igenizzazione e di tracciatura.