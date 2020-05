San Giorgio, incendio a Porto Margreth

Incendio questa mattina, poco dopo le 9, a San Giorgio di Nogaro, a Porto Margreth. Per cause in corso di accertamento, pare per un guasto di natura elettrica, un muletto utilizzato per lo spostamento delle merci ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il carrello elevatore.

È scattato subito l'allarme ed è intervenuto il personale del Porto. La centrale Nue 112 ha inviato i Vigili del Fuoco che sono giunti dal Distaccamento di Cervignano dopo pochi minuti. I pompieri hanno contenuto le fiamme, evitando che potessero propagarsi in altre aree del Porto. Nessuna persona è rimasta ferita.