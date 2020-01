San Giorgio, incendio in fabbrica

Incendio, nel pomeriggio, all’interno dello stabilimento Taghleef Industries spa di San Giorgio di Nogaro, in via Enrico Fermi 46. L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine e dei Distaccamenti di Cervignano e Codroipo.

In fiamme un macchinario adibito alla produzione del film in polipropilene. L'innesco sarebbe partito dal sistema di evacuazione dei fumi, in particolare dal ventilatore: è andato a fuoco il rivestimento che avvolge la tubazione del camino. Il forte calore che si è sviluppato ha danneggiato anche una parte del macchinario. L'incendio è stato prontamente spento, ma sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza di tutto l'impianto, per accertare che non ci siano ancora focolai in atto.

Si tratta di un'operazione lunga e complessa in quanto deve essere rimosso l'intero rivestimento. L'intervento, quindi, potrebbe protrarsi fino alla tarda serata. Sul posto è arrivata un'autoscala e saranno utilizzate specifiche apparecchiature per il rilevamento della temperatura. Le cause sono in corso di accertamento.