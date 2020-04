San Giorgio, quattro anziani guariti in casa di riposo

Altri quattro anziani della casa di riposo Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro sono riusciti a vincere la loro battaglia contro il Covid-19. La notizia arriva come un raggio di luce dopo settimane di notizie altalenanti, tra contagi, tamponi e lutti tra gli ospiti della struttura di via Cristofoli Achille. Al momento, solo una persona rimane isolata all'interno del reparto Covid-19, mentre tra gli operatori due sono positivi.

"Dietro questo risultato straordinario, esiste il grande lavoro svolto da tutto il personale per la cura con cui sono stati assistiti i nostri ospiti", ha commentato il presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ivan Franco. "Le misure adottate si sono rivelate adeguate per evitare una maggiore diffusione del contagio interno alla struttura, ma ci dispiace moltissimo per tutte le vite che questo virus si è portato via e per il grande dolore provato da tutti i parenti e amici dei nostri ospiti che, in questo periodo, hanno sofferto la scomparsa dei loro cari".