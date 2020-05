San Giorgio, una discussione al bar finisce in agressione

Brutto episodio, nella tarda serata di ieri, in un bar di San Giorgio di Nogaro. Un uomo di 49 anni, di Torviscosa, si è messo a litigare in maniera molto animata con una donna di 46 anni, residente in un paese della Bassa Friulana, per futili motivi. Dalle parole i due sono passati ai fatti, spintonandosi. Il gestore del locale ha capito che la lite stava degenerando e ha chiamato subito il 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari dell'Arma della Stazione di San Giorgio di Nogaro, insieme ai colleghi della Radiomobile della Compagnia di Latisana.

L'uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni. La donna, spintonata, è caduta a terra e ha battuto la testa. È stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. È stata accolta in pronto soccorso di Palmanova. Per lei la prognosi è di 50 giorni.