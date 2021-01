San Giovanni al Natisone, fermato un gruppo di migranti

Intervento della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza questa mattina, poco prima delle 7, nella località di Villanova del Judrio, a San Giovanni al Natisone, per un rintraccio di migranti. Il gruppo è stato segnalato in prossimità dell'incrocio semaforico vicino a un albergo e a un bar. Sono in corso le procedure d'identificazione; poi il gruppo sarà avviato al triage e alla quarantena.

Il gruppo di cittadini stranieri pare sia stato abbandonato da un passeur intorno alle 6, nel piazzale. È stato il gestore del pubblico esercizio a dare l'allarme. Si tratta di una ventina di migranti, tutti maschi.