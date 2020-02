Incidente stradale intorno alle 14.30 a Dolegnano di San Giovanni al Natisone dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una vettura e l'autobus della Saf con a bordo dei passeggeri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale; sul posto anche i Vigili del Fuoco.