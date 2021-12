San Giovanni, tamponamento lungo la Palmarina

Una donna di 46 anni residente nella zona del Palmarino, è rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto poco prima delle 19 di ieri a San Giovanni al Natisone, lungo via Palmarina, all'altezza dell'intersezione del "Garden".

Si è trattato di un tamponamento, causato pare da una mancata precedenza, che ha coinvolto la vettura sulla quale viaggiava la donna e un secondo veicolo, il cui conducente è rimasto illeso. L'automobilista, assistita dall'equipe medica di un'ambulanza, è stata trasportata all'ospedale di Jalmicco per accertamenti; non è in periodo di vita.

Rilievi e viabilità a cura dei Carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli. Sul posto i Vigili del Fuoco, sempre di Cervignano.