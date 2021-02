San Michele, sversamento di idrocarburi a Marinella

Sversamento di idrocarburi nel Canale lungo via Marinella, a San Michele al Tagliamento. L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica, quando un cittadino ha notato la perdita di nafta e ha subito allertato i Vigili del fuoco. Grazie alla sua segnalazione, si è potuto evitare l’allargamento della chiazza nel canale.

Sono subito intervenuti cinque volontari della Protezione civile che, assieme alla Polizia locale, hanno installato cinque barriere fatte con le panne assorbenti per evitare che i liquidi inquinanti potessero finire in laguna.

“Ci stiamo attivando con gli uffici e i tecnici competenti per bonificare l’area e mettere tutto in sicurezza” ha spiegato il comandante della Polizia locale William Cremasco.

“Un grazie di cuore a quel cittadino che tempestivamente ha chiamato i Vigili del fuoco dimostrando sensibilità e rispetto per il territorio in cui viviamo”, ha detto il sindaco Pasqualino Codognotto, che domenica ha seguito tutte le operazioni. “Vanno elogiati i nostri volontari della Protezione civile e la nostra Polizia locale per la prontezza e la preparazione con la quale si sono messi in moto in un perfetto gioco di squadra al fine di evitare che gli idrocarburi si allargassero nei nostri corsi d’acqua determinando danni al nostro magnifico territorio e con il rischio di finire in laguna”.