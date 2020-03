San Pier d'Isonzo, due persone positive al Covid-19

Il Coronavirus è arrivato anche nel comune di San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia. A darne notizia è lo stesso primo cittadino, Riccardo Zandomeni, attraverso un post pubblicato su Facebook. "Care concittadine e cari concittadini, ieri abbiamo appreso che sono stati riscontati due casi di persone positive al Covid19 anche nella nostra comunità. Le persone sono state sottoposte alle procedure del caso e seguite dal Servizio Sanitario".

"Siamo in attesa di ulteriori dettagli che rimarranno riservati alle sole attività di monitoraggio e gestione da parte degli organi competenti. Un tanto per garantire il dovuto riserbo ed evitare inutili allarmismi tra la popolazione. Ciò che possiamo e dobbiamo fare è seguire, con responsabilità e senso civico, le linee guida diffuse nei giorni scorsi, attenendoci scrupolosamente a quanto previsto dai decreti governativi e dalle ordinanze del Presidente della nostra Regione. Vi ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione prestate in questo difficile momento che ci impone sacrifici e vincoli stringenti alla mobilità ed alla socializzazione".

"Vi invito, allo stesso tempo, ad una ancor maggiore scrupolosità nel rispettare le previsioni disposte per il contenimento del diffondersi del Covid19. Insieme, responsabilmente, con la forza e la coesione che hanno sempre contraddistinto la nostra Comunità, supereremo questo difficile momento, ne sono sicuro. Un ringraziamento al Servizio Sanitario, alla Protezione Civile e a tutte le forze dell'ordine, sempre disponibili e pronti a sostenerci in questo periodo denso di preoccupazione e critico per la salute di tutti".

"Un ulteriore doveroso ringraziamento va anche al gruppo locale di volontari della Protezione Civile e agli esercizi commerciali che hanno permesso l’attivazione del servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità".